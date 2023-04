Pacheco não participa de entrega de entrega do arcabouço fiscal por 'desencontro de agenda'

18/04/2023 | 18:02



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não participa da entrega do projeto do arcabouço fiscal, que será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta terça-feira, 18, informou a assessoria da presidência do Senado. No lugar de Pacheco, está o presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo.

A ausência de Pacheco se dá por conta de um compromisso do senador em Londres. O parlamentar participará do evento Lide - Grupo de Líderes Empresariais e ficará fora do País até o final da semana. Até lá, Veneziano estará como presidente em exercício. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também está previsto no evento.

Houve um desencontro de agenda desde o início desta manhã, quando era esperada a entrega do arcabouço fiscal ao Congresso. Pacheco participou de um evento no Palácio do Planalto com Lula, quando também era esperado Lira. Contudo, por conta de um atraso no voo a Brasília, o deputado não chegou a tempo, o que fez com que o horário de entrega do arcabouço fiscal ao Legislativo fosse adiado inúmeras vezes.

Em desencontro de informações, a presença de Pacheco na reunião desta tarde havia sido confirmada à reportagem pela assessoria do Ministério da Fazenda.