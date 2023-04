Mauá celebra retorno da Festa de Santo Expedito com missas e quermesse

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



18/04/2023 | 17:14



Após quatro anos sem festividades – divididos entre pandemia e período de recuperação do padre que ministra as missas –, a Festa de Santo Expedito de Mauá tem seu retorno nesta quarta-feira (19) com quermesse, atrações musicais e o tradicional bolo. A expectativa é que mais de 3.000 fiéis participem do encontro, que acontece na Rua Manoel Hermenegildo Ferreira, 40, no Jardim Itapark, para agradecer o Santo das Causas Urgentes.

Com missas às 7h, 8h, 9h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h, e às 18h, a festa terá fim com procissão programada às 19h, com a missa Solene. Já as apresentações musicais, com Diego Ganden e Val Pinheiro (que interpreta as canções da Marília Mendonça), começam às 20h. “Eu celebro junto aos fiéis com muita alegria, pelo meu retorno as atividades depois de um transplante de medula em decorrência de uma doença rara, e também pelos 25 anos de sacerdócio”, afirma padre Alex.

Conforme explica o líder religioso, Santo Expedito, “certo dia tocado pela graça de Deus, resolveu mudar de vida. Foi então que lhe apareceu o espírito do mal em forma de corvo, e esse gritava ‘cras, cras, cras!’, palavra em latim que quer dizer ‘amanhã’, ou seja, deixa sua decisão para amanhã! Não tenhas pressa! Espere pela tua conversão! Mas Santo Expedito, pisoteando o corvo, grita ‘HODIE’ (hoje)! É agora, cristão convertido! Assim como toda a sua tropa, Expedito foi vítima da ira do imperador Diocleciano”.

O Santuário Santo Expedito de Mauá foi inaugurada em Mauá no dia 19 de abril de 1995, como a primeira igreja dedicada a Santo Expedito do município. O Santuário está sob a jurisdição da Santa Igreja Ortodoxa Ucraniana da Diáspora. Todo dia 19, inúmeros fiéis visitam o Santuário para agradecer a Santo Expedito pelas bençãos, especialmente no mês de abril, quando ocorre a festa da devoção.