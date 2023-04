Rodrigo Godoy teria pedido ajuda financeira para Preta Gil após deixar a casa da cantora

18/04/2023 | 17:10



O fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy ganhou mais um capítulo! De acordo com o Metrópoles, o personal teria pedido uma ajuda financeira à cantora para recomeçar a vida. Os dois ficaram casados por oito anos com separação total de bens, portanto, ele saiu sem nada do casamento.

Diante do pedido de ajuda, Preta ligou para o seu empresário, Marcelo Azevedo, e pediu que ele não fizesse nada pelo ex neste sentido. Vale pontuar que a cantora é sócia de uma agência, que só em 2022 faturou mais de 500 milhões de reais. Ainda, de acordo com o veículo, fontes afirmaram que a negativa de Preta seria pela descoberta de traição.

Vale pontuar que Preta teria colocado um rastreador no carro do ex-marido, e foi através dele que ela descobriu que ele estava se encontrando com a sua stylist. O personal viajou diversas vezes para São Paulo e foi flagrado almoçando em locais públicos com a mulher.

Após a polêmica tomar conta da internet, a profissional, que não teve o seu nome revelado, fechou a sua conta do Instagram.