Inzaghi não se ilude com vantagem e prega atenção na Inter: 'Benfica criará dificuldades'

18/04/2023 | 17:03



Simone Inzaghi não quer saber de ver a Inter de Milão administrando a vantagem de 2 a 0 conquistada na semana passada em visita ao Benfica pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador prega total respeito ao time português, prevê muitas dificuldades no Giuseppe Meazza, mas garante que estudou bastante o oponente para evitar uma virada na série.

"É a segunda parte de um jogo muito importante e complicado em que começamos em vantagem, mas que não podemos pensar apenas em administrá-la. Teremos que superar um adversário que vem em declínio de resultados, mas não de apresentação. Precisaremos de muita intensidade", disse o treinador na entrevista coletiva pré-jogo.

E os elogios ao adversário deram a tônica da entrevista. "O Benfica é uma equipe que física e tecnicamente criará dificuldades. Faltam-nos 90 minutos, sabemos que será difícil", ressaltou.

"Mas estou convencido de que todos juntos, com a ajuda dos torcedores, podemos dar essa alegria. Estar no Top 4 da Europa não acontece com frequência", ressaltou, lembrando que a última semifinal de Liga dos Campeões da Inter ocorreu há muito tempo, em 2009/10, sob a direção de José Mourinho.

Inzaghi, porém, garante que sua equipe está preparada para ir adiante. "Estudamos como o Benfica joga, estaremos mais do que preparados", afirmou, ignorando as cobranças pela campanha ruim na Itália, onde não ganha desde 5 de março. "Na Série A (Campeonato Italiano) não estamos onde queríamos estar. "Mas sabemos do nosso histórico na Liga dos Campeões e as atenções estão viradas para o Benfica. Estamos vindo de uma derrota no campeonato que nos penalizou, mas isso é passado. O Benfica é uma equipe que corre muito, que cobre muito bem o campo. Vamos ter de torná-la menos perigosa porque é uma equipe que cria muitas oportunidades de gols", diagnosticou.

E faz questão de lembrar de outros confrontos duros do time para apostar em seu elenco. "Antes do Barcelona e antes do Porto haviam os mesmos rumores", lembrou. "Não é um problema para mim, as críticas me ajudam a trabalhar mais. Ainda faltam oito jogos e temos espaço para recuperação (no Italiano). Mas temos de pensar no Benfica, porque avançar à semifinal seria uma grande conquista."