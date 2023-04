Após descobrir traição, Nicole Bahls reata namoro com Marcelo Viana: Dias melhores com carinho e amor

18/04/2023 | 16:11



Se perdeu nos últimos acontecimentos da vida amorosa de Nicole Bahls? Fica tranquilo, você não é o único. Os últimos meses foram bastante agitados para a influenciadora e, agora, acabaram de ficar um pouco mais, já que ela anunciou a volta de seu namoro com Marcelo Viana.

A crise entre os dois começou no Carnaval de 2023, quando ela descobriu uma traição do empresário. Uma semana depois, ela perdoou o rapaz, mas então eles terminaram de novo alegando incompatibilidade de agenda - segundo informações do jornal Extra.

No novo registro ao lado do amado nas redes sociais, ela escreveu:

Dias melhores com carinho e amor.

O casal foi visto pela primeira vez em fevereiro de 2022, e assumiram o relacionamento em abril do mesmo ano.