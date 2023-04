Banda Kiss pede vodca por motivo diferentão e surpreende os fãs

18/04/2023 | 16:11



Um dos grupos com mais escolhas diferentonas conseguiu surpreender os fãs. A Banda Kiss, que está em sua última turnê mundial, teve sua lista de pedidos para o camarim divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch.

No meio dos pedidos, os músicos da Kiss colocaram uma garrafa de vodca barata, com dois litros para cada show. Segundo o jornalista, a bebida seria utilizada para higienizar as roupas da apresentação, que são em sua maioria pretas e de couro.

O item chamou muito a atenção dos fãs, já que os músicos Gene Simmons e Paul Stanley, que formaram a banda em 1973, já revelaram em entrevistas que não bebem álcool.

Após Gene ter passado mal durante uma das apresentações do Kiss em Manaus, no Amazonas, o grupo vai se apresentar mais quatro vezes no Brasil. Com direito a passagem de tirolesa de Paul, no show em Brasília.

Os shows vão acontecer em Brasília, nesta terça-feira, dia 18, depois em Belo Horizonte, em Minas Gerais. As duas últimas apresentações vão rolar em São Paulo, no Allianz Parque, e eles terminam a passagem no país na próxima terça-feira, dia 25 de abril, em Florianópolis, em Santa Catarina.