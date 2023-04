Príncipe Harry e Meghan Markle aparecem em clique real para acompanhar a coroação do Rei Charles III

18/04/2023 | 16:11



Casos de família! Contrariando as estatística, Rei Charles III incluiu uma foto de Harry e Meghan no programa oficial de lembranças do Palácio de Buckingham para acompanhar a sua coroação, que acontece no dia 6 de maio.

No clique pra lá de descontraído, a família aparece esbanjando sorrisos. Registrado pelo fotógrafo real Chris Jackson, o momento marcou o aniversário de 70 anos do monarca em 2018. Vale lembrar que as brigas reais já estavam a todo vapor nessa mesma época. Vish!

Em comunicado oficial feito pelo Palácio de Buckingham, a presença do príncipe Harry está mais do que confirmada. No entanto, Meghan Markle vai ficar na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos, Archie, de três anos de idade, e Lilibet, de um aninho.

A cerimônia de coração acontece na Abadia de Westminster, em Londres, e contará também com a presença do conde brasileiro Chiquinho Scarpa, com quem o rei tem uma relação de amizade desde criança. Promete!