Juliette declara torcida para participante do BBB23

18/04/2023 | 16:11



A grande campeã do BBB21 foi Juliette, com 90% dos votos. E ao longo da edição, a vencedora foi conquistando um exército de seguidores e fãs; os cactos. Na última segunda-feira, dia 17, Juliette declarou sua torcida entre os integrantes do BBB23, dando uma bela ajuda para um dos participantes.

A ex-BBB confirmou que sua torcida é para Domitila. A sister está no paredão junto com Amanda e Larissa, e a eliminação irá ocorrer nesta terça-feira, dia 18, concretizando o Top 5 da 23º edição.

Sobre BBB. Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade? Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila sair, escreveu Juliette em seu tweet.