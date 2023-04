Filmagem do resgate de Jeremy Renner após grave acidente é compartilhada

18/04/2023 | 16:11



Em janeiro de 2023, Jeremy Renner sofreu um grave acidente. O ator foi atropelado por uma máquina de tirar neve quando tentou salvar seu sobrinho Alexander Fries. Após o acidente, o interprete do Gavião Arqueiro nos filmes e séries da Marvel precisou passar por diversas cirurgias e procedimentos para garantir o seu bem-estar. Para a felicidade de todos os fãs de Renner, ele mostrou que é um super-herói na vida real e se recuperou muito bem.

Desde que voltou para casa, o ator usa as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde e sua rotina para voltar ao trabalho o mais cedo possível. E, como você viu aqui no ESTRELANDO, Jeremy já compareceu em seu primeiro tapete vermelho após o acidente que quase tirou a sua vida.

Porém, a história ainda não chegou ao fim. Isso porque, nesta terça-feira, dia 18, o Entertainment Tonight compartilhou o vídeo do acidente gravado por uma câmera acoplada no uniforme de um dos policiais presentes na cena. Apesar de usar retângulos pretos e embaçados para dar privacidade ao artista e aos outros oficiais, socorristas e testemunhas, a gravação mostrou o momento que Jeremy estava sendo socorrido, e o sangue do ator na neve.

Além dos momentos de tensão, a câmera também gravou a conversa entre o policial e o sobrinho de Renner. No depoimento, Alexander dá mais detalhes sobre o que aconteceu, e confirma que foi salvo pelo intérprete do Gavião Arqueiro.