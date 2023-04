Ator de Fina Estampa faz vaquinha para realizar cirurgia no quadril

18/04/2023 | 15:10



Luciano Chirolli, ator conhecido por ter feito um mafioso na novela Fina Estampa, está usando as redes sociais para divulgar uma vaquinha online. O artista pede ajuda para realizar uma cirurgia no quadril. Em seu relato, ele conta que está sem conseguir trabalhar por uma séria necrose no fêmur, devido uma osteopenia no quadril, uma condição relacionada a perda de massa nos ossos.

Para conseguir realizar o procedimento, Luciano precisa de 70 mil reais. A mobilização foi tanta que, até o momento, ele já arrecadou cerca de 68 mil reais, com 303 apoiadores.

O comunicado, disponibilizado na vaquinha, diz:

Luciano Chirolli é um ator e diretor brasileiro que, ao longo dos últimos 40 anos, vem realizando trabalhos de alta qualidade artística e comprometimento com o fazer e o pensar teatral do País. Com tais produções, conquistou vários prêmios e um reconhecimento consistente do público, da crítica e da classe. Neste momento encontra-se impossibilitado de trabalhar por conta de uma séria necrose no fêmur devido a uma osteopenia no quadril, o que o imobilizaria por muitos meses caso tenha de aguardar a cirurgia via rede pública de saúde, o que comprometeria seriamente sua condição de sobrevivência. Por tal urgência, esta campanha pretende unir forças em prol da agilização do processo. Divulgamos abaixo os valores discriminados de uma cirurgia necessária para que ele volte a trabalhar o quanto antes em sua plena forma física, além dos custos do pós-operatório e de outras despesas previamente orçadas, as quais incluem tratamento fisioterápico por cerca de dois meses e aluguel de materiais hospitalares objetivando sua recuperação em casa, dentre outros itens. Desde já agradecemos imensamente sua contribuição. Pretendemos atingir essa meta brevemente para que ele possa marcar a referida ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo e, com isso, retomar suas atividades profissionais, tão necessárias não apenas para sua sobrevivência, como para a sempre profícua contribuição que seu trabalho oferece notoriamente há quatro décadas para a cena cultural e, particularmente teatral, do País.

Até o momento, atores como Leonardo Miggiorin, Ana Beatriz Nogueira, Julia Lemmertz, Malu Galli e Maria Padilha já se sensibilizaram com a campanha e divulgaram a vaquinha, além de mandar mensagens de apoio para o colega de profissão.