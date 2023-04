Streaming: custo adicional em assinaturas incomoda maioria; veja raio X do mercado

Da Redação

O streaming se tornou essencial no Brasil e no mundo. 7 em cada 10 brasileiros foram ou são assinantes dessas plataformas ou canais on demand.

Desde que a Netflix surgiu, outras plataformas apareceram também, firmando de vez o hábito de assistir a séries e filmes. Pelo segundo ano consecutivo, a Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo – abordou o comportamento dos brasileiros para entender como está a relação com as plataformas. Foram entrevistadas 1400 pessoas de todo o país.

Ranking das plataformas de streaming e canais on demand

Da parcela de 70% da população que assina ou assinou, 92% apontam a Netflix como a primeira opção. Em 2022, ela também liderava com 91%. No Ranking 2023, nota-se que a sequência de preferências segue a mesma do ano passado, exceto pela Disney+ que avançou alguns e trocou de posição com a GloboPlay.

Amazon Prime Video (2023 – 54% / 2022 – 53%);

Disney+ (2023 – 33% / 2022 – 26%);

GloboPlay (2023 – 31% / 2022 – 30%);

HBO MAX (2023 – 29% / 2022 – 20%).

Na ordem de favoritos, a Netflix, pioneira na divulgação dos seus serviços, se mantém em primeiro lugar para 66% dos brasileiros, apresentando grande diferença entre Amazon Prime Video e HBO MAX, com 8%, cada; GloboPlay, 5%; e Disney+, 4%.

Na hora de escolher o brasileiro prefere…

Quando perguntados sobre o que é importante dentro de uma plataforma de streaming, a variedade e o preço são fatores que definem as regras. Para 74%, o critério principal é o número de títulos, seja de séries ou filmes e 66% dão preferência ao custo acessível.

“A parte técnica também é observada pelos assinantes. Mesmo que tenha um grande catálogo, 42% prezam pela qualidade de navegação no app da plataforma; e 17% demandam um app específico para a smart TV. Além disso, a personalização de comunicação, com sugestões direcionadas aos interesses de cada assinante, é essencial para 3 em cada 10”, aponta Lígia Mello, coordenadora da pesquisa e sócia da Hibou.

A possibilidade de acessar conteúdo para toda a família (39%); originais da plataforma (24%); com artistas e diretores famosos (6%) e produções brasileiras (6%) também são levados em consideração. Funções como “assistir junto” para quem está em outra casa e “indicar/compartilhar” conteúdo a um amigo foram escolhas de 18% e 7%, respectivamente.

As preferências dos conteúdos consumidores não apresenta alterações desde o ano passado.

As séries originais da plataforma continuam no topo para 71%. De olho nos filmes novos e lançamentos estão 67%; e a influência das séries que estão nas trends impacta 45%. Os documentários são de interesse de 34%; os filmes clássicos de 31%; séries clássicas que não estão mais no ar, para 28%; conteúdo infantil, 16%; novelas, 10%; animes, 7%; esportes, 6%; e outros gêneros, 2%.

“Para as plataformas, a estratégia de dividir as séries em episódios lançados por semana não agrada a 75%, dentre os 71% que gostam de conteúdos originais. Este é o público que gosta de maratonar e prefere séries em que todos os episódios são liberados de uma vez para assistir a tudo. Em contraponto, estão apenas 8% que curtem os lançamentos espaçados, geralmente liberados a cada semana”, observa Ligia.

Valor adicional gera climão

Algumas plataformas apresentam possibilidades de conteúdos que vão além da assinatura mensal e cobram valores adicionais para canais premium. Dentre os 70% que contrataram ou estão ativos em um serviço, 74% são contra a modalidade.

Eles acreditam que todo o conteúdo já deveria estar incluso na assinatura mensal; 16% são a favor, pois percebem a flexibilidade em pagar a mais se quiser, mantendo a assinatura mensal com valor mais baixo. Já 11% não pensaram a respeito e são indiferentes a essa opção.

E quem ainda não assina streaming…

Dentre os 30% que não assinam os serviços, 18% justificam a decisão por ser caro e 39% afirmam não terem costume de assistir TV. Já 26% são assinantes de canais a cabo e não sentem necessidade de mais gastos desse tipo; outros 13%, também assinantes destes canais, estão satisfeitos com o que têm e não sentem vontade de acessar outros conteúdos.

Entre outras possibilidades de consumo de vídeos está o YouTube, com a preferência de 16%, e as TVs abertas, para 13%. 12% usam um login emprestado e 4% preferem fazer download das obras. A falta de tempo, dinheiro ou hábito afeta 4% deles.

Cresce taxa de cancelamentos de assinaturas

Segundo a pesquisa, 6 em 10 brasileiros já cancelaram algum serviço de streaming. A taxa em geral aumentou 6%, em relação ao ano anterior.

Já 40% não cancelaram e 3% não chegaram a assinar. E, mesmo entre as preferidas, o ranking das principais baixas nos serviços segue um certo padrão na ordem – e altera-se a quantidade de decisores:33% cancelaram Netflix (em 2022 foram 40%)

28% cancelaram Amazon Prime Video (em 2022 foram 23%)

27% cancelaram GloboPlay (em 2022 foram 24%)

17% cancelaram Disney+ (em 2022 foram 14%)

14% cancelaram Telecine Play (em 2022 foram 15%)

13% cancelaram HBO MAX (em 2022 também foram 13%)



Os motivos para o cancelamento do streaming são diversos, mas o econômico pesou mais na decisão entre os 58% que optaram por isso. 40% apontam o custo-benefício ou o preço alto praticado; 35% concordam que a situação financeira pesou e o serviço impactou no bolso. Além disso, a falta de lançamentos (28%) e o catálogo restrito ou títulos pouco interessantes (26%), também estão entre as razões.

Metodologia

A pesquisa “Streaming – 2023” é proprietária da Hibou, que conduziu o estudo em Março/2023, com 1400 respondentes por abordagem digital. O estudo apresenta 2,6% de margem de erro a 95% de intervalo de confiança.