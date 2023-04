Minha Conexão: município maranhense registra internet mais veloz do Brasil

Da Redação

33Giga



18/04/2023



A cidade de Matões (MA) apresentou a maior média de velocidade de internet fixa do Brasil no último trimestre: 700.88 Mbps. Os dados são do novo Ranking do Minha Conexão, estudo lançado a cada três meses com o intuito de revelar quais são os índices de performance de banda larga de municípios e provedores de internet no país.

A média de velocidade registrada no município maranhense é considerada ótima para fazer downloads e uploads de arquivos na internet com rapidez, assistir a vídeos em 4K em plataformas digitais e jogar partidas online sem travamento. No Brasil, a conexão média do mesmo período foi de 196.90 Mbps, mais de 500 Mbps atrás da cidade campeã.

O site Minha Conexão é especializado em medição de qualidade de internet e analisou cerca de 2,7 milhões de testes de velocidade feitos na plataforma entre janeiro e março de 2023 em território nacional. O levantamento trimestral tem como objetivo manter os consumidores atualizados sobre a qualidade de conexão nas regiões onde residem.

Os municípios de Acará (PA) e Paula Cândido (MG) também se destacaram no estudo com médias de velocidade muito próximas: 681.06 Mbps e 680.55 Mbps, respectivamente.

Confira a seguir as dez cidades com internet mais veloz do país

Matões (MA): 700.88 Mbps Acará (PA): 681.06 Mbps Paula Cândido (MG): 680.55 Mbps Senador Guiomard (AC): 611.39 Mbps Tucunduva (RS): 548.31 Mbps Gália (SP): 506.16 Mbps Caçu (GO): 497.06 Mbps Areiópolis (SP): 492.20 Mbps Itaíba (PE): 488.12 Mbps São João Do Manhuaçu (MG): 486.17 Mbps

No ranking das capitais, Rio Branco (AC) conquistou de forma inédita o 1º lugar do levantamento com velocidade média de 326.68 Mbps, sendo a única metrópole a registrar conexão acima de 300 Mbps no trimestre. Goiânia (GO) apareceu na 2ª posição com velocidade média de 276.85 Mbps, seguida de Cuiabá (MT), com 246.48 Mbps.

O provedor de maior destaque na pesquisa foi a ACB Fibra que forneceu, em média, conexão de 844.22 Mbps para os consumidores no último trimestre. O fornecedor goianiense superou em mais de 650 Mbps as operadoras Vivo (183.40 Mbps), V.tal (152.95 Mbps) e Claro (150.25 Mbps), que venceram o ranking de provedores nacionais do estudo.

É possível conferir as conexões das demais capitais e municípios do Brasil na página do Ranking do Minha Conexão. Os dados são atualizados trimestralmente e apresentam um balanço de provedores e regiões com melhores velocidades de internet no país.