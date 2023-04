Quebras do SVB e do Signatura Bank resultaram em perdas de US$ 22,5 bi, estima FDIC

18/04/2023 | 13:25



As perdas relacionadas à quebra dos bancos Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank resultaram em perdas de US$ 22,5 bilhões, estima o Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), equivalente americano ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) no Brasil. Do valor total, US$ 19,2 bilhões foram relacionados à proteção de depositantes não segurados

Essas perdas, no entanto, não deverão afetar o cronograma do FDIC para atingir a razão de reserva mínima de 1,35% até 30 de setembro de 2028, disse o chairman Martin J. Gruenberg nesta terça-feira.

Segundo ele, apenas US$ 3,3 bilhões terão impacto direto no fundo garantidor de depósitos, o que não deverá ter um efeito material no cronograma.