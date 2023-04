Em conversa com Patrícia Poeta, entrevistada do Encontro faz confusão e dispara: Bom dia, Fátima

18/04/2023 | 13:11



Quem nunca confundiu uma pessoa com outra, né? No Encontro desta terça-feira, dia 18, uma das entrevistadas do programa acabou fazendo confusão ao entrar ao vivo e chamando Patrícia Poeta de Fátima - fazendo referência à antiga apresentadora, Fátima Bernardes.

No momento, Patrícia ficou sem graça e acabou dando um sorrisinho para a entrevista dizendo:

- É a Patrícia que tá falando aqui. Bom dia.

Logo depois, muitos internautas perceberam o erro e o assunto foi logo parar nas redes sociais.

Globo errou demais na transição, da manutenção do formato à escolha dos apresentadores, escreveu um.

Se eu fosse a Globo tirava do ar o Encontro e colocava Bom Dia, Fátima, brincou outro.