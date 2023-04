Petra Mattar anuncia nascimento de Makai: Mãe mais feliz desse mundo

18/04/2023 | 13:10



Petra Mattar estava só amores ao anunciar o nascimento de seu primeiro filho - Makai. Através das redes sociais, a filha de Maurício Mattar compartilhou uma série de cliques do pequeno e escreveu:

Eu sou a mãe mais feliz desse mundo. [...] Meu filho é lindo, calminho e muito bonzinho. Estou apaixonada.

A influenciadora anunciou a gravidez em outubro de 2022. Na época, ela também reforçou que seria mãe solo:

Eu sei que vocês estão curiosos, muita gente me fez essa pergunta, mas não é algo que eu vou falar. Por mim vocês nunca vão saber quem é o pai. Eu pelo menos não tenho interesse nenhum em divulgar quem é, até porque independente do pai, o filho é meu. Sou mãe solteira, ele tem a vida dele, ele assumiu sim, está tudo certo e eu tenho a minha com o meu filho. Isso não vem ao caso pra ninguém, não tenho nenhum relacionamento e não tem o porquê de falar isso pra vocês.