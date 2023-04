Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebram noves meses juntos e atriz brinca: Feliz uma gestação!

18/04/2023 | 13:11



Vamos combinar que todo mundo já quis viver aquele amor que te deixa com borboletas na barriga, não é mesmo? Este é o caso de Larissa Manoela e André Luiz Frambach que estão sempre atualizando as redes sociais com momentos para lá de fofos, principalmente depois que noivaram.

Desta vez, o casal usou comemorou mais um mês juntos ao compartilhar diversos cliques românticos e - é claro - uma baita declaração de amor. Em sua conta, a atriz fez uma brincadeira ao comparar nove meses de relacionamento com a duração de uma gestação:

Eu quero que saiba que te amo. Eu quero saiba que amo nossa relação, nosso companheirismo, nossa amizade, cumplicidade e principalmente o respeito um com o outro. Eu quero que saiba que teu colo se faz minha morada. Eu quero que saiba que ninguém me faz rir mais do que você. Eu quero que saiba que sonho com uma vida toda ao teu lado. Eu quero que saiba que a gente ainda não sabe quando, mas vamos sim nos casar. Eu quero que saiba que você será o pai dos nossos filhos. Eu quero que saiba que você é extremamente importante pra mim. Eu quero que saiba que só desejo ser feliz com você. Eu quero que saiba que agora a gente vai daqui até o fim?e é só o começo sabia? Eu te quero. Feliz uma gestação! Não porque estou grávida viu, galera and sites de fofoca, mas porque já são nove meses contigo meu peixão. Te amo. Da sua namorada, noiva, melhor amiga, confidente, sorvetinho e maluquinha favorita.

Nos comentários, André agradeceu: - Meu amor. Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo!! Você aquece meu coração minha vida. Eu te amo demais. Vamos juntos viver essa vida linda que desejamos, sonhamos e merecemos por sermos quem somos!