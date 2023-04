Irmão de Marília Mendonça se pronuncia após homem ser preso por divulgar fotos da autópsia: Muitos vão pagar por isso

18/04/2023 | 12:11



Aos poucos, a família de Marília Mendonça está se pronunciando sobre as fotos vazadas da autópsia da cantora, morta em 5 de novembro de 2021 em acidente aéreo. Na última segunda-feira, dia 17, o suspeito responsável por disseminar na web as imagens do corpo foi preso no Distrito Federal e o irmão de Marília, João Gustavo, abriu o coração sobre o assunto.

As denúncias continuam, muitos vão pagar por isso. Podem esperar, escreveu nos Stories.

Ainda segundo o veículo, o homem, de 22 anos de idade, também está sendo acusado de compartilhar fotografias de laudos feitos no Instituto de Medicina Legal (IML) dos artistas Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. No Brasil, a pena para tal crime é de um a três anos de prisão e pagamento de multa.