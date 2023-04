Após oito anos e um período de turbulência, casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy teria chegado ao fim

18/04/2023 | 12:10



Além de estar em meio à luta contra o câncer, Preta Gil estaria lidando com o fim do seu casamento com Rodrigo Godoy após oito anos. A notícia foi divulgada primeiramente pelo jornal O Dia, mas segundo a colunista Fábia Oliveira, o personal já teria saído de casa há mais ou menos um mês.

E parece que antes da separação, Preta e Rodrigo estavam enfrentando uma turbulência na relação. A profissional revelou que Rodrigo e Francisco, filho da cantora, tinham diversos embates. O herdeiro de Preta estava até evitando visitar a mãe para não encontrar o padrasto. E se você acha que acabou por aí, se enganou!

Fábia Oliveira também expôs que mesmo que Rodrigo tenha ajudado Preta assim que ela descobriu a doença, o personal teria se incomodado quando a artista passou a administração dos seus bens para sua madrasta, Flora Gil, no período em que esteve internada. A decisão de Preta teria irritado Rodrigo, que foi até o hospital pedir as senhas bancárias.

E a confusão não parou por aí, já que Carolina Dieckmann, uma das melhores amigas de Preta Gil, teria tirado satisfação com Godoy sobre a sua atitude. Lembrando que enquanto Preta estava internada, o personal foi flagrado várias vezes em bares badalados do Rio de Janeiro.

Se sentindo sozinha, a cantora ligou para Gominho, que rapidamente pegou um voo e ficou ao seu lado. Ele continua na casa de Preta cuidando e auxiliando a cantora neste momento tão delicado.

A polêmica envolvendo o término de Preta não acabou por aí, já que o Metrópoles revelou que Godoy estaria envolvido em um novo relacionamento com a ex-estilista da cantora. O veículo ainda contou que ele estava saindo com outras mulheres desde o começo deste ano, e foi flagrado viajando para São Paulo com a stylist, que teve o seu nome preservado.