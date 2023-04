Hotéis em Orlando – 10 opções para se hospedar com crianças

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



18/04/2023 | 11:55



Confira 10 hotéis para crianças em Orlando ideais para quem viaja em família e deseja viver experiências únicas durante as férias. Localizados nos complexos dos parques temáticos da Disney World, Universal Orlando e Legoland Florida, essas acomodações oferecem vantagens adicionais como horas extras nos centros de lazer e transporte gratuito para os parques.

Os hotéis possuem decoração inspirada em personagens, filmes e franquias famosas como Minions, Piratas do Caribe e Jurassic Park. Coloridos e com ótima estrutura, são garantia de diversão nas férias.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

10 hotéis para crianças em Orlando

Veja algumas das melhores opções de hotéis para crianças em Orlando, todas elas localizadas dentro dos complexos de parques temáticos da região.

Disney´s Art of Animation Resort Disney’s All-Star Sports Resort Disney´s Pop-Century Resort Disney´s Caribbean Beach Disney´s Animal Kingdom Lodge Disney´s Wilderness Lodge Universal´s Cabana Bay Beach Resort Universal´s Loews Portofino Bay Hotel Legoland Hotel Legoland Beach Retreat

Confira detalhes de cada um deles:

Universal´s Cabana Bay Beach Resort

Divulgação Cabana Bay Beach Resort

Inspirado nos hotéis da década de 1950, este resort possui decoração retrô e piscinas com tema de parque aquático. É perfeito para ir com crianças, já que dá para relaxar nas piscinas, que contam com lazy river. Outro destaque é o restaurante, com comidinhas rápidas que os pequenos adoram. De quebra, fica bem próximo ao parque aquático Volcano Bay.

—

Universal´s Loews Portofino Bay Hotel

Loews Portofino Bay Hotel, na Universal Orlando

Com uma atmosfera luxuosa, este hotel remete a Portofino, uma linda riviera italiana. Ali, há um quarto infantil dedicado ao universo dos Minions. Intitulada como Kids Suites Minions, a acomodação conta com móveis e decorações que fazem referência às animações dos personagens amarelinhos. Mais do que isso, quem fica no resort de luxo pode aproveitar diversos restaurantes de alta gastronomia.

—

Disney´s Art of Animation Resort

Divulgação Art of Animation

Inspirado em filmes da Pixar e Disney, o hotel é dividido em quatro áreas temáticas e conta com três piscinas, cada uma delas com tema diferente.

—

Disney’s All-Star Sports Resort

Disney’s All-Star Sports Resort

Localizado na Disney World, tem como decoração o mundo dos esportes, o que agrada bastante que procura hotéis para crianças em Orlando. A rede All-Star conta ainda com dois outros hotéis na Disney, o All-Star Music e o All-Star Movies, dedicados à música e a filmes, respetivamente.

—

Disney´s Pop-Century Resort

Divulgação Pop Century Resort

Com decoração baseada em brinquedos infantis de várias décadas, este resort econômico permite reviver a infância em um ambiente descontraído e divertido.

—

Disney´s Caribbean Beach

Paulo Basso Jr. Caribbean Beach Resort

Inspirado no universo dos Piratas do Caribe, este hotel proporciona uma atmosfera caribenha com móveis temáticos e atividades repletas de diversão, como fortes coloniais, mercados movimentados, praias e redes de descanso.

—

Disney´s Animal Kingdom Lodge

Divulgação Animal Kingdom Lodge

Localizado em uma área de safári do Animal Kingdom, este hotel possui chalés com estilo africano e quartos com sacadas que dão vista vista para animais selvagens, como girafas.

—

Disney´s Wilderness Lodge

Paulo Basso Jr. Wilderness Lodge

Com tema baseado em grandes parques nacionais do oeste americano, este é um dos hotéis de luxo da Disney. Lembra um acampamento de luxo e é ideal para crianças que amam aventura e contato com a natureza.

—

Legoland Hotel

Divulgação Legoland Hotel

Localizado no complexo Legoland Florida, em Winter Haven, a cerca de 1h30min de carro de Orlando este hotel temático oferece quartos temáticos com beliches, área de jogos e piscina com tema de Lego.

—

Legoland Beach Retreat

Divulgação Legoland Beach Retreat

Com decoração inspirada em praia, este hotel é uma opção mais econômica para quem deseja se hospedar dentro do complexo Legoland Florida. Conta com quartos temáticos, área de jogos e piscina com tema de Lego.

—

Aproveite essas opções de hotéis para crianças em Orlando para tornar as férias em família ainda mais inesquecíveis. Hospedando-se dentro dos parques, é possível desfrutar de todas as comodidades oferecidas, além de entrar no clima dos personagens e das franquias famosas.