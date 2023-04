Pequim e Rússia reafirmam parceria e recusam 'interferência em questões internas'

18/04/2023 | 11:43



O Ministério da Defesa da China publicou comunicado nesta terça-feira, 18, no qual relata que os ministros da Defesa do país e da Rússia se reuniram em Moscou. A nota oficial de Pequim diz que a parceria bilateral "abrangente" e "estratégica" continua "a se desenvolver em alto nível", com cooperação próxima das forças militares e também em vários outros campos. As conversas "formais" ocorreram nesta terça-feira entre o ministro chinês, Li Shangfu, e o russo, Sergei Shoigu.

As autoridades concordaram em desenvolver e reforçar a colaboração estratégica, diz o comunicado chinês. Há também um foco em manter a segurança e a estabilidade global e regional, e concordância sobre "a salvaguarda de seus principais interesses respectivos". Os dois ministros ainda "se opuseram de maneira decidida a forças externas que interferem em questões internas" de cada país.

A parceria entre a Rússia e Pequim é alvo de críticas de potências do Ocidente, lideradas pelos Estados Unidos, por causa da guerra de Moscou na Ucrânia. O governo russo usou como argumento para invadir o território vizinho a necessidade de proteger populações de russos que viviam em solo ucraniano.