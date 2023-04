Governo pede ao MST desocupação das áreas invadidas para manter diálogo

18/04/2023 | 11:38



O governo federal pediu ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a desocupação de áreas invadidas para a "manutenção do diálogo entre movimentos sociais e governo", segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. A solicitação foi feita pelo ministro em reunião na noite desta segunda-feira, 17, com lideranças do movimento.

"Recebi das mãos da coordenação do MST a pauta da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Neste encontro de 17 de abril, informei que estou em diálogo com a Presidência da República na elaboração de medidas para a retomada do Programa Nacional de Reforma Agrária, paralisado nos últimos anos", escreveu Teixeira em rede social.

"Ao mesmo tempo, à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, reforcei que a atuação do MDA é pautada pela Constituição Federal, tanto com relação à proteção da propriedade privada e quanto à função social da propriedade. Nesse sentido solicitamos a desocupação das áreas para a manutenção do diálogo entre movimentos sociais e governo federal", prosseguiu o ministro.

Desde o último domingo (16), o MST promove invasões em área de pesquisa da Embrapa, propriedades rurais privadas e sedes do Incra.

As invasões do MST fazem parte do "Abril Vermelho" - mês em que o movimento lembra o Massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, e realiza diversas ações em defesa da reforma agrária. O movimento diz que a jornada de ocupações é uma forma de pressionar o governo resolver a situação e retomar a reforma agrária. O MST também pede ao governo a exoneração de superintendentes do Incra e uma nova rodada de negociações com MDA.