MC Guimê divulga nova música após ser expulso no BBB23 e ganha curtida de Lexa

18/04/2023 | 11:10



Ele voltou - e está no flow! Na última segunda-feira, dia 18, MC Guimê divulgou a prévia de sua primeira música após ser expulso do BBB23 por importunação sexual. Mas não pense que está sozinho, viu. Apesar de, aparentemente, estar separado de Lexa, o cantor ganhou a curtida da funkeira na publicação.

No trecho exposto nas redes sociais, Guimê fala sobre superação:

- Para chegar até aqui, eu tive que ouvir, que saber falar. Eu tive que não deixar de acreditar em mim mesmo vendo o mundo inteiro desacreditar.

Contudo, o que mais chamou a atenção mesmo foi a interação de Lexa com o marido, apesar do momento de crise após ele deixar o reality por ter passado a mão no bumbum da participante mexicana Dania Mendez.