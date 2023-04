Na madrugada do BBB23, Amanda critica comportamento de Bruna Griphao: - A mimizenta não tem meu coração

18/04/2023 | 11:10



A madrugada dos participantes do BBB23 foi marcada por muitas reflexões e desabafos nesta terça-feira, dia 18. Faltando poucos dias pra a grande final, Alface revelou que sente falta de Sarah Aline. Em resposta, Domitila disse que ele seria um idiota se não estivesse com saudade da ex-sister.

- Todo mundo viu o quão intensivo era o relacionamento, se de uma hora pra outra ela não é mais tema pra você, parece que você tem coração de pedra, disse a ativista.

Em seguida, Ricardo elogia Sarah Aline e revela se preocupar com a psicóloga.

- Bateu. O que tá me aliviando é que, tipo, sete dias já. Eu quero saber se ela tá bem, como foi recebida lá fora, o que aconteceu. Se ela tá bem, se o coração dela tá aliviado, sabe. Se é isso que ela esperava que pudesse acontecer. Tudo isso passa na minha cabeça. Eu me preocupo muito com ela sabe, eu gosto muito dela. Só desejo o melhor do mundo pra ela, ela é incrível, completa Alface.

- Só existe uma peça rara como a Sarinha, concordou a Miss Alemanha.

Já falando sobre jogo e um possível eliminação, Alface declarou:

- Não vou abaixar a cabeça, não. Eu saio de consciência limpa, na boa mesmo. Se eu for nesse próximo Paredão, eu saio de consciência limpa.

E Domitila acrescentou:

- Eu vim aqui de olho no Top 3, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. Querendo ou não, se eu saio ou se eu fico, tem uma diferença muito grande no seu jogo. [...] A gente sabe o que a gente tá visando, a gente sabe pra que a gente veio e a gente sabe o que a gente deu. A gente sabe o que a gente conquistou, mas só chega no Top 3 se a gente viver um dia de cada vez.

Ricardo ainda questionou a informação que Larissa trouxe quando voltou para a casa sobre o público querer ver gente que jogue.

- É do tipo: Ah que o Brasil quer que jogue. Tá bom. Na boa, não fui o melhor jogador não, várias paradas erradas que eu fiz, pensei e falei. Mas aí você vê as pessoas que você gosta muito, que se posicionaram muito bem, com vários fatores importantíssimos pra chegar na final, saindo. Aí você fica tipo: Peraí. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto num grupo. Eu posso sair pra uma pessoa que só somou voto, que não jogou, que não articulou, fez nada pro jogo. Eu posso sair pra uma pessoa que já saiu do programa e voltou. Doí, mano. Dói muito.

E a ativista também compartilhou seus sentimentos sobre sair do programa.

- Se eu sair, eu também não vou chorar. Eu vou sair orgulhosa de ter dado o nome Domitila Barros nessa edição. Pode dizer que não gosta de mim, pode dizer que não foi o suficiente, agora dizer que não me viu e que eu não dei meu nome, não pode dizer não.

Já na Central do Líder, Ricardo viu a mensagem que recebeu apenas um voto no BBB23 e caiu na gargalhada.

As moradoras do Quarto Deserto se sentaram na área externa da casa mais vigiada do Brasil para conversar sobre diversos assuntos e acabaram chegando em um papo sobre relacionamentos. Curiosa, Larissa perguntou a Bruna Griphao se ela vai ficar com Gabriel Santana, mas a atriz tentou desconversar.

- Você vai ficar com o Fred.

- Eu não falei não sei, respondeu a professora de Educação Física.

- Não sei. Não sei. Para com isso, Larissa. Falei que lá fora a gente ia conversar, disse Bruna

- Ah, então vocês vão ficar, decretou Larissa.

- Não sei, insistiu a famosa.

Amanda ainda deu um puxão de orelha em Bruna Griphao sobre seu comportamento.

- Eu só não gosto da Bruna mimizenta. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pensa a mesma coisa. Você acorda reclamando. É look, é Raio-x, é microfone, é não sei o que. Aí eu fico pensando, o que essa mina tá fazendo aí se ela só reclama? Todas as outras versões são muito boas. Agora, a mimizenta não tem meu coração.

- Ninguém é perfeito. Eu não acordo de bom-humor, realmente, respondeu a atriz.