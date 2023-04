Palavra do Leitor

Da Redação



18/04/2023 | 11:03



Orlando Morando – 1

‘Lei de Orlando dá a ex-prefeitos direito de pedir segurança à CGM’ (Política, ontem). Eles querem segurança? Que contratem e não utilizem dinheiro da sociedade com isso. É muita falta de bom senso e vergonha na cara. Esse dinheiro é do povo, para fazer os serviços para o município.

Leda Nelo - do Instagram

Orlando Morando – 2

Orlando, prefake de São Bernardo, as escolas não precisam da segurança de GCMs, mas, ao término de seu mandato, pode pedir para que a GCM sirva de segurança particular dele. A população e as crianças que se virem. Esse é o prefeito que muitos idolatram!

Orlando Morando – 3

Que precisa de segurança é o povo. Nós que pagamos salários altíssismos para vocês, políticos, não fazerem nada.

Angela Carvalho - do Instagram

Orlando Morando – 4

Como gostam de gastar nosso dinheiro com eles mesmos. Isso é muito triste. Cada vez mais não acredito na nossa política.





Rosemeire Magalhães - do Instagram

Lula – 1

‘Lula volta a dizer que Ucrânia também é responsável por guerra’ (Política, ontem). Ou Odorico Paraguaçu está muito mal assessorado ou a senilidade não o deixa ver a realidade.





Walmir Ciosani - São Bernardo

Lula – 2

Os chineses sabem muito bem como fazer um “negócio da China”, em favor deles. A tratativa de Lula com os chineses para que eles invistam US$ 100 bilhões para transformar pasto velho em lavouras, prometendo que a conta vai ser paga em mercadorias pelos produtores agrícolas, penhorará um dos setores mais eficientes do País. Como credores de uma dívida de US$ 100 bilhões contraídos por Lula, mas que será paga pelos agricultores brasileiros, a China terá o cenário perfeito para manobrar em favor de seus interesses estratégicos, transformando nosso agro em uma senzala moderna. Caso ainda reste alguma dúvida quanto ao resultado de mais essa insensatez do descondenado, sugiro pesquisarem o acordo semelhante assinado em 2008 entre a Venezuela de Hugo Chávez e a China, que criou o FCCV (Fundo Conjunto Chinês Venezuelano).

Vanderlei Retondo - Santo André

Professores

Sem o sentimento do oportunismo barato, homenageio com gratidão a vigília dos alunos que prestaram homenagem à professora morta em São Paulo, no último mês de março. Somos todos sabedores que o dia do professor das sete cidades, de São Paulo e do Brasil é comemorado em 15 de outubro. Assim como temos conhecimento de que todas as profissões trazem consigo os nossos respeitos, pelas importâncias e relevâncias das mesmas. Mas os professores/educadores são aqueles que passam por nossas vidas e deixam marcas, transformações e jamais manchas. Desde o ensino fundamental até o universitário, somos carentes dos ensinamentos desses verdadeiros mestres e isso, também, em razão de que pedagogos plantam em nós sementes da aprendizagem, da educação e do saber. Mesmo com remunerações muito aquém de méritos. Sementes essas que muitas das vezes vão desabrochar num futuro próximo ou bem distante, mas desabrocham com certeza. Nosso Brasil e nossa educação nos presentearam com marcantes e históricos mestres, tais como Paulo Freire, Anália Franco, Florestan Fernandes, Cecília Meireles, Darcy Ribeiro, Macaé Evaristo, Ariano Suassuna e inúmeros outros de importância merecida e grandeza análoga. E é por todo esse importantíssimo exercício de ensinar e de protagonizar nossa imprescindível educação que postamos aqui nossa eterna, indiscutível e incontestável gratidão.

Cecél Garcia - Santo André