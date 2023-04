Recuperação cultural

Da Redação



18/04/2023



Um dos municípios mais antigos do Brasil, fundado em 1553 pelo português João Ramalho, Santo André possui rica história cultural. Do futebol ao cinema, passando pelo teatro e pela música, em quase 500 anos a cidade sempre esteve inserida no cenário dos grandes eventos nacionais. Todavia, nas últimas décadas, iniciou-se processo de esquecimento deste segmento tão importante para a identidade dos munícipes. Até que, ao chegar ao comando do Paço, em janeiro de 2017, o prefeito Paulo Serra (PSDB), deu início ao resgate da identidade andreense. Do qual, frise-se, as revitalizações de dois teatros símbolos – o Carlos Gomes e o Conchita de Moraes – foram apenas o início.

Dois outros monumentos da cultura municipal serão recuperados pela administração andreense. A Prefeitura iniciou ontem as reformas do Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa e da Casa da Palavra Mário Quintana. As ordens de serviço, assinadas por Paulo Serra, garantem ampla reforma e revitalização dos espaços, em investimento total de R$ 3 milhões. As obras irão contemplar novos pisos internos e externos, equipamentos hidráulicos e elétricos renovados, além de pinturas e forros revitalizados. A entrega do primeiro equipamento deve ocorrer dentro de 12 meses, no aniversário de 471 anos da cidade. Já a Casa da Palavra deve estar concluída ainda antes, em seis meses.

Durante a solenidade, Paulo Serra deu declaração emblemática sobre o assunto, digna de quem conhece profundamente a importância de se preservar as raízes para impulsionar o desenvolvimento da cidade – o mesmo juízo pode ser aplicado ao Estado e ao País. “Precisamos ter a história como base para pensar e dar os próximos passos”, disse o prefeito, em frase lapidar. A citação do chefe do Executivo andreense encontra eco no pensamento do sociólogo e ativista dos direitos humanos mineiro Herbert José de Sousa, o Betinho (1935-1997), que, certa vez, proferiu que um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência; muda sim pela sua cultura.