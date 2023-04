Melody publica vídeo sobre futura colaboração internacional com música de Chris Brown e web dispara: Naldo desenrolou esse feat

18/04/2023 | 10:11



Como já diria a própria Melody: Fale bem ou fale mal, mas fale de mim! E parece que a artista de 16 anos de idade está mesmo caindo na boca do povo e conquistando o seu espaço no cenário musical. Através das redes sociais, na última segunda-feira, dia 17, ela anunciou que está trabalhando em um novo projeto.

Em um vídeo gravado em um estúdio de música, Melody aparece bastante nervosa ao anunciar que está ali para dar início às gravações de uma nova colaboração e, dessa vez, com um artista internacional. Uau! Apesar da notícia, a jovem deixou os fãs na curiosidade e não revelou com quem seria a parceria.

- Gente, eu estou muito nervosa porque hoje eu vou ter uma gravação. Eu estou aqui em uma produtora muito, muito grande e eu vou gravar com uma pessoa internacional. Tipo assim, eu sempre quis ter uma carreira lá fora, e eu sempre falei para vocês que eu queria chegar no top um, como algumas pessoas aqui do Brasil já chegaram.

E parece que o sonho está batendo ali na porta, hein?! Na sequência, a cantora admitiu que está confiante e acredita que esse novo projeto vai lançá-la para o mundo e fazer com que ela conquiste ainda mais o público. Mas calma, achou mesmo que não ia ter nem um pequeno possível spoiler?

No final do vídeo, Melody adicionou um rápido trecho da música Kiss Kiss, cantada por Chris Brown - e claro que a web ficou alvoroçada com a possibilidade do rapper ser o nome da nova parceria da funkeira.

Apesar da ansiedade que causou no público, os seguidores de Melody também não perderam a oportunidade de brincar com a artista e dispararam:

Naldo [Benny] voltou a gravar?

Aí vem um feat igual com a Ariana [Grande]

O Naldo que desenrolou esse feat aí.

É o Naldo, certeza!

Era Kiss Kiss do Chris Brown no final, já entrega que é o Naldo.

Eita, será mesmo? Vale lembrar que Chris Brown e Naldo Benny já foram comparados pela aparência e o cantor brasileiro já revelou que os dois teriam uma amizade com muita admiração.