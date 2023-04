Arlindinho descobre que é pai de menino de 11 anos de idade

18/04/2023 | 10:10



Eita! Parece que a família cresceu. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, descobriu que é pai de um menino de 11 anos de idade. A criança seria fruto de um relacionamento antigo do cantor e, até o momento, vinha sendo criado por outro homem - que assumiu oficialmente a paternidade.

O fato teria vindo à tona em 2022, após a mãe do pequeno revelar a identidade de seu verdadeiro pai. Apesar do susto, a criança teria sido muito bem recebida, e já estaria até marcando presença em shows do pai e eventos na casa da família paterna.

Inclusive, um desses encontros teria acontecido no último sábado, dia 16, quando a família teria recepcionado os novos integrantes, tanto a criança quanto André Caetano, namorado de Babi Cruz.

Arlindinho Cruz é pai de Maria Helena, de nove anos de idade, e Antonio, de três.