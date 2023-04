Câmara de Ribeirão Pires dá aval à telemedicina na rede municipal

Da Redação



18/04/2023 | 09:20



A Câmara de Ribeirão Pires aprovou projeto de lei que autoriza a implantação da telemedicina na rede municipal de saúde. A votação foi realizada na sessão ordinária realizada na quinta-feira (13).

O projeto de lei, de autoria do vereador Diogo Manera (PSDB), também autoriza a oferta do serviço por clínicas particulares, com objetivo de dinamizar e ampliar a capacidade do atendimento e acompanhamento médicos.

Segundo a proposta aprovada pela Câmara, é considerada telemedicina a transmissão segura por meio de texto, som, imagens ou outras formas necessárias para assistência, prevenção, diagnóstico e tratamento. Também inclui prescrição, acompanhamento de pacientes, educação e pesquisa em saúde.

As atividades são divididas em quatro eixos: telemonitoramento (de parâmetros de saúde ou doença à distância); teleorientação (orientação e encaminhamento de pacientes); teletriagem (avaliação dos sintomas pelo médico, para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência ou especialista); teleconsultoria (consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde).

No Brasil, a Câmara dos Deputados, por meio do projeto de lei 1.998/2020, e o CFM (Conselho Federal de Medicina), por meio da resolução 2.314/2022, definiram e regulamentaram a telemedicina no País. Em Ribeirão Pires, o projeto de lei do vereador tucano, após a aprovação, foi encaminhado e segue para sanção do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL)