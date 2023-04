Mãe de Neymar Jr. não teria ido ao aniversário de Bruna Biancardi por ter desavenças com a nora

18/04/2023 | 09:10



É eita atrás de vixe! Parece que Bruna Biancardi tem enfrentado alguns problemas com a sogra - Nadine Gonçalves. Segundo informações do jornal Extra, a mãe de Neymar Jr. teria, inclusive, faltado na festa de aniversário da influenciadora, que acabou sendo organizada pela madrasta do craque, Mariane Bernardi, e sua irmã, Rafaella Santos.

Ainda de acordo com o jornal, Nadine foi a única familiar a não comparecer na comemoração, que rolou na mansão de Ney em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Para completar as suspeitas, Bruna não é seguida pela sogra nas redes sociais e também não recebeu nenhum tipo de felicitação pelo aniversário de 29 anos de idade - pelo menos não de forma pública.

Em contrapartida, Bruna se dá super bem com Neymar pai, a quem ela chama de tio, e voltou a se aproximar de Rafaella, depois de um período afastadas.