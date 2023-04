Forgotify reúne músicas tocadas pouquíssimas vezes no Spotify

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/04/2023 | 08:55



O Spotify possui uma base com cerca de 80 milhões de músicas. Estima-se, no entanto, que 20% delas foram tocadas poucas vezes ou se quiser tenham sido reproduzidas. O site Forgotify nasceu com a proposta de dar uma nova chance a essas faixas.

Para entrar na brincadeira, acesse o Forgotify e clique em “Start Listening”. De forma aleatória, o site vai escolher uma música negligenciada. Se não gostar da sugestão apresentada, aperte o botão “Next” e passe para a seguinte. Agora, caso tenha curtido, você pode compartilhar e ajudá-la a ganhar mais reproduções em “Share”.

Dentre as canções apresentadas nos testes do 33Giga, estão o country rock de Tryin’ Not To Fall, de E.Z. Riders, e o punk rock de Bastard Blues, de The Rivals. A primeira nunca tinha sido tocada, enquanto a segunda já acumulava cerca de 2 mil reproduções.

O Forgotify ainda aceita receber sugestões de músicas reproduzidas poucas vezes. Basta enviar um e-mail para os idealizadores norte-americanos. São eles: Lane Jordan, J. Haussmann e Nate Gagnon. Eles estão disponíveis pelo endereço info@forgotify.com.