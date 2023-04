Exame de sanidade de Anaflávia Meneses não pode ser gravado

Da Redação



A Justiça de Santo André negou pedido da defesa da ré Anaflavia Martins Meneses Gonçalves para gravar perícia de sanidade mental que ocorre nesta terça-feira (18), pela manhã. Segundo decisão do juiz Lucas Tambor Bueno, “o pedido de gravação da perícia de insanidade mental não comporta deferimento. Primeiro, porque a diligência carece de amparo legal e é totalmente desnecessária para o deslinde da questão. Segundo, porque se trata de exame que envolve elementos afetos à intimidade da acusada. Terceiro, porque a providência implicaria em violação ao exercício da atividade do profissional responsável pela perícia. Outrossim, mister se faz ressaltar que a defesa poderá explorar o laudo técnico resultante do exame pericial perante o Tribunal do Júri.”

O exame é, até o momento, o último obstáculo para realização do júri popular, que já foi adiado cinco vezes. Após a conclusão médica, Anaflavia Meneses terá dois caminhos: se o exame apontar para inimputabilidade, ela deve passar por tratamento médico e não pode ser presa em presídio comum.

Caso o exame seja negativo, ela responderá no júri junto aos outros quatro acusados de matar Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, Romuyuki Veras, 43, e Juan Victor Gonçalves, 15, pais e irmão de Anaflavia, Eles foram mortos em casa e encontrados carbonizados dentro do carro da família na estrada do Montanhão, em São Bernardo.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o grupo teria agido no fim da noite do dia 27 de janeiro de 2020, na casa dos pais de Anaflavia, no Bairro Jardim Irene, em Santo André.

O casal Anaflavia e Carina Ramos de Abreu teria arquitetado o plano visando quantia em dinheiro. Já Juliano Oliveira Ramos Junior, Jonathan Fagundes Ramos e Guilherme Ramos aceitaram participar após a promessa de recompensa financeira. A denúncia cita que o modo de ação dos acusados foi violento, dificultando qualquer tentativa de defesa das vítimas.

Em janeiro, quando o crime completou três anos, o Diário entrevistou o advogado de defesa de Anaflavia, Leonardo José Gomes,que afirmou ter percebido “devaneio momentâneo” na acusada.

“Recebi um contato que ela não estava satisfeita com seus advogados. Nos poucos momentos que tive com Anaflavia, já percebi que ela sofria de um devaneio momentâneo. Fizemos um exame particular e notamos que ela teve este momento de insanidade, por isso pedimos essa investigação (laudo pericial sobre a sanidade mental)”, disse Gomes, à época. O júri popular está marcado para o dia 12 de junho, às 10h, em Santo André.