Casa de materiais recicláveis é atingida por fogo em São Bernardo

Da Redação



18/04/2023 | 07:54



Uma casa que guardava materiais recicláveis pegou fogo nesta segunda-feira (17), por volta das 17h, no Baeta Neves, em São Bernardo. O endereço do ocorrido foi na Rua Itaquera, número 50, próximo à Rua dos Vianas e EMEB (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Maria Therezinha Besana. Não houve vítimas. De acordo com postagem do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nas redes sociais, cinco equipes foram ao local conter a alta quantidade de chamas. Questionada, a Comunicação dos Bombeiros não respondeu nenhuma das questões formuladas pelo Diário. O muro da casa não caiu por completo, mas as chamas destruíram o teto e parte do portão. Apesar do fogo ter cessado com as chuvas e ações dos bombeiros, as equipes seguiram no local até as 18h30.