Museu de Santo André passará por revitalização

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



18/04/2023 | 07:37



A Prefeitura de Santo André iniciou, nesta segunda-feira (17), as obras de reforma de dois espaços culturais: o Museu Doutor Octaviano Armando Gaiarsa e a Casa da Palavra Mário Quintana. As ordens de serviço, assinadas pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), determinam reforma e revitalização dos prédios públicos, em investimento total de R$ 3 milhões.

As reformas irão contemplar, segundo a Prefeitura, pisos internos e externos, equipamentos hidráulicos e elétricos renovados, além de pinturas e forros revitalizados.

Apesar de intervenções semelhantes, a entrega das obras de cada espaço será em datas diferentes. O museu deve ser reaberto daqui a 12 meses, no aniversário da cidade, comemorado em abril. Já a Casa da Palavra deve ser entregue ainda este ano, em outubro, prevê o governo.

“São dois símbolos que serão resgatados. Quando reestruturamos o museu e a Casa da Palavra, já preparamos as crianças para conhecer as histórias e preparar a Santo André que queremos para o futuro. É o presente cultural aliado ao planejamento da cidade para os próximos anos. Precisamos ter a história como base para pensar e dar os próximos passos”, afirmou o chefe do Poder Executivo. Os R$ 3 milhões investidos serão aplicados com recurso municipal, sendo R$ 1,8 milhão para o museu e R$ 1,2 milhão para a Casa da Palavra. Por serem prédios reconhecidos como Patrimônio Cultural da cidade pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André), as intervenções terão que manter ao máximo as características dos locais. Conforme explica Felix Beserra, diretor de Obras, as obras serão dividas em restauração, mantendo aspectos históricos, e reformas civis, como as questões estruturais. O edifício que abriga o Museu de Santo André faz parte de um conjunto de edificações escolares construídas pelo Governo do Estado de São Paulo na Primeira República (1889-1930). Inaugurado em 1914 como local do Primeiro Grupo Escolar da região do Grande ABC, a escola ficou pequena com o decorrer do tempo. Após ser ocupado pelo Serviço de Promoção Social, o espaço virou, em 1990 o Museu de Santo André. Entre as principais obras há itens da história da cidade, entre eles a súmula do jogo em que Pelé, morto no último mês de dezembro, fez seu primeiro gol. A partida ocorreu no Estádio Américo Guazelli, que não existe mais, contra o Corinthians da Vila Alzira, o Corintinha, em 7 de setembro de 1956. O documento foi escrito a mão por uma importante figura do esporte andreense, Nelson Cerchiari. Já a Casa da Palavra foi instalada em um casarão original da década de 1920, na Praça do Carmo. Transferido para a Prefeitura de Santo André em 1938, o local já foi escola e até hospital, mas foi em 1992 que passou a ser sede da Casa da Palavra Mário Quintana. O espaço cultural abriga diversas atividades relacionadas a leitura e a literatura. Durante o período de obras, ambos prédios ficarão fechados ao público, porém as atividades não devem parar. A programação da Casa da Palavra será descentralizada e espalhada para todo o município. Já as ações do museu continuarão através de oficinas e exposições de rua.