Putin visita tropas russas em áreas ocupadas da Ucrânia

18/04/2023 | 07:27



O Kremlin informou nesta terça-feira, dia 18, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou quartéis-generais de tropas do país em regiões ocupadas da Ucrânia. Um vídeo divulgado pelo governo russo mostra Putin no posto do comando militar em Kherson, no sul da Ucrânia. Mais tarde, o líder russo esteve no quartel-general da Guarda Nacional em Luhansk, no leste ucraniano. A Rússia anexou Kerson e Luhansk, além de Donetsk e Zaporizhzhia, em setembro. O ato foi considerado ilegal pela maior parte da comunidade internacional. Fonte: Associated Press.