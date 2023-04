Cauã Reymond visita casa do BBB 23 e surpreende brothers; veja

17/04/2023 | 20:49



Os participantes do Big Brother Brasil 23 receberam uma visita de Cauã Reymond na tarde desta segunda-feira, 17. Ele está divulgando a novela Terra e Paixão, que vai substituir Travessia no horário das 21h da TV Globo.

O ator entrou pela porta da frente, na área externa, e surpreendeu os brothers com a sua chegada. "Olá. Eu estou sabendo que a partir do dia 25 essa casa vai estar liberada", disse ele.

Reymond cumprimentou os integrantes que ainda restam no reality: Ricardo, Domitila, Aline, Amanda, Bruna e Larissa. Em seguida, ele pediu para conhecer os espaços da casa do BBB.

"Gente, eu estou aqui mesmo? Quero conhecer a casa, quero conhecer tudo. O último lugar que eu quero ir é na academia", pediu.

O ator ainda fez graça e passou no confessionário. Ele "votou" em alguns dos seus companheiros na novela Terra e Paixão, começando por Tony Ramos: "Quero votar no Tony Ramos, porque ele é muito mal".

"Quero votar também na Glória Pires, porque ela é talentosa demais, então é difícil contracenar com ela... não é, não. Mas eu quero votar também no Johnny Massaro, que disputa mulher comigo, e no Paulo Lessa, que também disputa mulher comigo, porque aí eu saio vencedor e viro Líder", brincou.

Reymond conversou por algum tempo com os brothers sobre seu novo trabalho e sobre o jogo. Antes de ir embora, ele ainda provou um pouco da comida feita por Ricardo.

Após a saída do ator, a visita repercutiu entre os participantes. Enquanto Domitila pediu para comer com o mesmo garfo que Reymond havia usado, Amanda ficou com medo da superstição de que sempre que a casa recebe a visita de uma personalidade que algum brother é fã, esse brother acaba eliminado.

"Isso é fator de risco. Ivete Sangalo veio aqui, Black era apaixonado por ela, ele saiu no outro dia. Fundo de Quintal veio aqui, Sarah era apaixonada por eles, ela saiu no outro dia. Cauã Reymond veio aqui, eu sou a próxima", disse.