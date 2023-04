Ancelotti não se ilude com vantagem do Real: 'Temos de fazer um jogo completo'

17/04/2023 | 19:58



O técnico Carlo Ancelotti não se ilude com as declarações de jogadores do Chelsea jogando o favoritismo ao Real Madrid pelo fato de ser "o rei da Liga dos Campeões" e prega atenção total para o duelo de volta das quartas de final, nesta terça-feira. Após abrir 2 a 0 de vantagem na Espanha, o time merengue avança até com derrota por um gol.

Mesmo tranquilo com o placar favorável, o treinador italiano admite que sua equipe precisará de concentração do início ao fim se quiser avançara para a semifinal na briga pelo 15º título da competição europeia.

"Estamos motivados, como sempre. É um jogo importante", afirmou o treinador, antes de avaliar como deve ser a postura merengue em Stanford Bridge. "Temos de fazer um jogo completo porque ainda faltam 90 minutos e todos sabemos que neste tipo de competição tudo pode acontecer", avaliou. "Mas estamos prontos para jogar o melhor que pudermos."

Sobre o mau momento vivido pelos ingleses, sem ganhar nas últimas quatro partidas, sendo três derrotas seguidas, o treinador frisou que isso pode ser um motivo a mais para o Chelsea buscar uma reviravolta na Liga dos Campeões.

"Acho que isso pode motivar seus jogadores. O Chelsea não está passando por um bom momento e isso pode inspirar o time a jogar melhor", advertiu. "E o Chelsea é um time cheio de estrelas. Tenho uma memória fantástica do Chelsea. Sou torcedor do clube. Acho que Lampard é o homem certo e fará um ótimo trabalho com eles. É um treinador muito bom, tem uma grande equipe e sabe como se preparar para grandes jogos como amanhã (terça-feira)."