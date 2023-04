Teto de hospital cai e deixa uma pessoa ferida em Itapevi, na Grande SP

17/04/2023 | 18:44



Parte do teto do Pronto-Socorro Central de Itapevi, na Grande São Paulo, caiu na tarde desta segunda-feira, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, cinco equipes e o helicóptero Águia foram deslocados para a unidade.

De acordo com as informações da corporação, uma mulher de 38 anos teve a perna esquerda esmagada e precisará amputar o membro. Ela está em procedimento médico e foi levada pelo Águia para o Hospital das Clínicas, segundo os Bombeiros. Por enquanto, não há informação de mortes em decorrência do desabamento.