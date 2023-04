BC brasileiro apertou apropriadamente política monetária, diz Gita Gopinath, do FMI

17/04/2023 | 18:40



A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, afirmou que teve uma "discussão produtiva" com o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, sobre o combate à inflação e planos para emissão de uma Moeda Digital do Banco Central (CBDC, na sigla em inglês). O BC já iniciou os testes para a criação de uma CBDC brasileira.

"O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, apertou apropriadamente a política monetária para reduzir a inflação", disse, Gita Gopinath, em sua conta oficial no Twiiter.

Os dois tiveram uma reunião no sábado, 15, em Washington, onde ocorreu, na semana passada, o encontro de primavera do FMI. A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Fernanda Guardado, também participou da reunião.