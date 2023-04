Ibovespa inicia semana em leve baixa de 0,25%, aos 106 mil pontos

17/04/2023 | 18:17



Nesta abertura de semana com poucos catalisadores, o Ibovespa se acomodou um pouco acima dos 106 mil pontos, em leve ajuste negativo pelo terceiro dia, mas conseguiu ao fim manter-se na mesma linha pelo quinto fechamento seguido. Hoje, a referência da B3 oscilou entre 105.622,91 e 106.829,81, saindo de abertura aos 106.279,37 pontos. No encerramento, o recuo desta segunda-feira ficou em 0,25%, aos 106.015,67 pontos, com giro financeiro a R$ 19,9 bilhões. No mês, o Ibovespa sobe 4,06%, após ter acumulado ganho de 5,41% na semana passada, no que foi seu maior avanço em 2023 - no ano, o índice ainda cede 3,39%.

"O Ibovespa teve alta forte ao longo da semana passada e hoje se manteve em leve realização de lucros. Destaque para a correção em 3R Petroleum que anunciou, ainda no domingo, e divulgou fato relevante hoje de manhã sobre a intenção de captar de R$ 600 a 900 milhões, em aumento de capital privado, direcionado primeiro aos acionistas. Definiu preço da ação a R$ 24,45, sendo que na sexta tinha fechado a R$ 32,87, um desconto de 25,60% em relação à cotação daquele dia. Hoje, então, já abriu com um baita 'gap'", diz Marco Monteiro, analista da CM Capital, mencionando também força vendedora na sessão em ações de peso, como Vale (ON -1,19%) e as do setor financeiro, como Santander (Unit -0,83%).

Na ponta perdedora do Ibovespa nesta segunda-feira, além de 3R Petroleum (-15,70%, a R$ 27,71), destaque para Eletrobras (ON -3,75%, PNB -3,30%), Natura (-2,69%) e Ultrapar (-2,36%). No lado oposto, Locaweb (+4,44%), JBS (+2,71%), Renner (+2,70%) e Raízen (+2,63%).

Com agenda mais fraca nesta abertura de semana, após o entusiasmo na semana passada em torno de leituras sobre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, os investidores contaram, pela manhã, com o IBC-Br de janeiro, "um dado bem defasado, mas que veio acima do esperado para o mês", diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, acrescentando que a passagem do primeiro para o segundo trimestre, pelo que se tem de informação disponível até o momento, sugere desaceleração da atividade econômica.

O adiamento, de hoje para amanhã, do encaminhamento do texto do arcabouço fiscal contribuiu para a "parcimônia" dos investidores nesta segunda-feira, com efeito sobre a curva de juros, em dia também de "leve abertura" para os rendimentos dos Treasuries lá fora, observa a economista da Veedha - uma combinação de movimentos nos juros futuros que contribuiu para a realização moderada na Bolsa neste começo de semana mais curta, com o feriado de sexta-feira no Brasil.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a proposta de lei complementar do novo arcabouço fiscal deve ser entregue amanhã, 18, ao Congresso Nacional. O texto, segundo o ministro, está na Casa Civil e pronto para ser encaminhado ao Legislativo.

"É o mesmo texto apresentado, tem uns detalhezinhos legais", disse Haddad nesta segunda-feira, mencionando que não houve alterações na proposta apresentada em 30 de março. "Amanhã vai para o Congresso, estamos aguardando o presidente da Câmara, Arthur Lira voltar."

No exterior, os contratos futuros do petróleo recuaram em torno de 2% nesta segunda-feira, devolvendo parte dos ganhos da semana passada, pressionados pelo dólar forte no exterior. Investidores também estão monitorando sinais de demanda, e aguardando dados da China - em especial, o Produto Interno Bruto (PIB) - que serão publicados nesta noite. Ainda assim, Petrobras conseguiu se descolar do movimento nos preços da commodity na sessão e sustenta agora ganhos entre 13,02% (ON) e 13,90% (PN) no mês, ao fechar esta segunda-feira em alta de 0,40% (ON) e 1,56% (PN).