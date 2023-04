Atacantes substituídos na estreia preocupam Bruno Pivetti no Guarani

17/04/2023 | 18:05



Apesar de comemorar a excelente estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, em que goleou o Avaí por 4 a 1, o Guarani já pensa no próximo compromisso. O técnico Bruno Pivetti tem duas preocupações para ficar atento nesta semana. Isso porque os atacantes Bruno José e Neilton foram substituídos por precaução e serão reavaliados.

"O Bruno José já tinha sentido uma fisgada na coxa. Espero que não tenha sido nada porque é um jogador que vem de uma lesão no jogo contra o Palmeiras. Vamos avaliar da melhor maneira, tomara que não seja grave. O Neilton tomou uma pancada muito forte no tornozelo no primeiro tempo. Eu senti que ele estava com uma limitação de movimento", disse o treinador sobre a decisão de substituí-los.

Apesar dos cuidados, a expectativa é que os dois jogadores tenham condição de jogo. Diante do Avaí, Bruno José e Neilton saíram para a entrada dos meias Régis e Isaque, respectivamente. Régis, que iniciou a segunda passagem no clube, foi autor de um dos gols e pode até iniciar como titular.

Após a goleada, o Guarani lidera a Série B por conta do saldo de gols. O time volta a campo no sábado, às 18h15, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), diante do Ceará, que perdeu para o Ituano, por 2 a 0, na estreia. Assim como o Avaí, o time cearense estava na elite em 2022.