Salah faz 2, Jota desencanta e Liverpool quebra jejum no Inglês com surra no Leeds

17/04/2023 | 17:58



O Liverpool está a três pontos de vaga na Liga Europa. Fazendo campanha decepcionante no Campeonato Inglês, a classificação na competição virou a salvação do time na temporada. Nesta segunda-feira, os comandados de Jürgen Klopp acabaram com o jejum de quatro partidas sem vitórias na competição com imponente goleada de 6 a 1 sobre o Leeds United. Salah anotou duas vezes, assim como Diogo Jota, que desencantou após mais de um ano de jejum.

Com o resultado, o Liverpool chega aos 47 pontos, diante de 50 do Aston Villa, hoje com a última vaga na Liga Europa. Entre ambos ainda aparece o Brighton, com 49. O Leeds, após levar 11 gols em casa em duas rodadas seguidas, figura em 16°, dois a mais que o Nottingham Forest, o primeiro da zona de queda.

Para evitar igualar sua última grande série sem vitórias no Campeonato Inglês - foram cinco jogos de jejum em 2017 -, o Liverpool entrou em campo com sentimento de vingança após levar 2 a 1 no primeiro turno em Anfield.

Explorar o desespero do ameaçado adversário após a surra de 5 a 1 do fim de semana para o Crystal Palace no mesmo Elland Road era outra estratégia dos comandados de Jürgen Klopp, fazendo campanha decepcionante como visitante com míseros 13 pontos conquistados.

O primeiro susto, todavia, foi protagonizado pelos donos da casa. Rodrigo, sozinho na área, cabeceou para defesa do brasileiro Alisson. O Liverpool, como vem sendo praxe nos últimos jogos, era sonolento e pouco ameaçava. Até se aproveitar de erros do oponente.

Aos 35 minutos, o Leeds saiu jogando errado, a bola bateu no braço de Alexander-Arnoud e o árbitro nada deu, apesar da grande reclamação. O lateral recebeu em velocidade de Salah e cruzou para o livre Gakpo escorar às redes. Três minutos mais tarde, novo erro, Diogo Jota recuperou, avançou e serviu o egípcio, que fez seu oitavo gol em seis partidas diante do oponente.

O Liverpool foi ao descanso com ótima vantagem. No início da etapa final, quando já se armava para administrar o resultado, Konaté perdeu a bola para Sinisterra. O atacante saiu na cara de Alisson e encobriu o goleiro com uma cavadinha.

A torcida inflamou, mas o Leeds seguia acumulando erros em demasia. Em uma cobrança de lateral, Jones recebeu na intermediária, livre, e deu bela assistência para Diogo Jota desencantar após mais de um ano de jejum. O jogo ficou totalmente aberto e Salah quase amplia. Encobriu o goleiro e a defesa salvou.

Do outro lado, o Leeds lamentou bola na trave de Harrison - bateu na junção com o travessão e foi para fora. Não fez e levou, de Salah, escorando passe de Van Dijk. O VAR acusou impedimento ajustado do defensor e anulou o lance. Quatro minutos depois, porém, o egípcio estava em posição legal e transformou o placar em goleada em contragolpe arrasador e batida colocada.

Dominando o jogo completamente, o Liverpool colocava o Leeds na roda. Depois de diversos passes no ataque, Henderson viu Diogo Jota erguer o braço e cruzou para o português bater de primeira, da entrada da área, e ampliar.

Com 15 minutos ainda por jogar, os torcedores locais começaram a deixar o estádio vendo sua equipe sofrer 10 gols em dois jogos seguidos em casa. Darwin Núñez ainda fez o seu no fim ampliando o vexame local e garantindo o alívio do Liverpool.