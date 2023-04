Bolsas de NY fecham em alta, com cautela sobre juros e dados atenuada por impulso de bancos

17/04/2023 | 17:22



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, após o impulso em ações do setor financeiro atenuar a pressão gerada por expectativas de mais aperto monetário, na esteira de dados firmes nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 0,30%, a 33.987,18 pontos; o S&P 500 ganhou 0,33%, a 4.151,32 pontos; e o Nasdaq avançou 0,28%, a 12.157,72 pontos.

Divulgados nesta manhã, o índice de atividade industrial Empire State registrou avanço bem mais forte que o esperado em abril, enquanto o índice de confiança das construtoras veio em linha com o esperado.

Os indicadores reforçaram aposta por aumento de 25 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed) em maio, o que trouxe a cautela de volta às mesas de operações. "Acho que o mercado aceitou o fato de que o Fed voltará a aumentar a taxa básica em maio", afirmou a chefe de estratégia de câmbio do Rabobank, Jane Foley.

Na reta final do pregão, no entanto, os negócios engataram uma recuperação, ainda que moderada, diante de sinais de arrefecimento do risco de uma crise bancária. Charles Schwab avançou 3,94%, após a empresa informar resultados melhores que o esperado no primeiro trimestre.

Na contramão, Alphabet perdeu 2,66%, após o The New York Times noticiar que a Samsung considera incorporar o Bing, da Microsoft (+0,93%), como mecanismo padrão em seus dispositivos, em meio a avanços na área da tecnologia de inteligência artificial.

Já Netflix, que divulgará balanço amanhã, baixou 1,73%, depois que a gigante do streaming apresentou problemas técnicos em uma transmissão ao vivo.

*Com informações da Dow Jones Newswires