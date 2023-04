Fifa confirma Argentina como sede da Copa do Mundo sub-20 e sorteia chaves no dia 21

17/04/2023 | 16:24



Como já era esperado, o Conselho da Fifa confirmou nesta segunda-feira que a Argentina substituirá a Indonésia como país-sede da Copa do Mundo sub-20 de 2023. Inglaterra e Estados Unidos eram outras opções após a entidade tirar a competição do país asiático por falta de relações diplomáticas - não queria hospedar a seleção de Israel.

Depois de fracassar no Campeonato Sul-Americano, não indo nem para o hexagonal final e, portanto, sem vaga, a Argentina rapidamente se prontificou a organizar a competição com o anúncio da retirada da Indonésia, no fim de março. Sob o prestígio de ter conquistado a Copa do Mundo do Catar, acabou levando a melhor no Conselho da Fifa.

A Copa do Mundo acontece entre 20 de maio e 11 de junho, com seis grupos de quatro seleções. Maior vencedora da competição com seis títulos, a Argentina será a quinta representante do continente garantida, como sede. Brasil, Uruguai, Colômbia e Equador já estavam garantidos pelo Sul-Americano. O sorteio das chaves ocorre na sexta-feira.

"A Fifa tem o prazer de anunciar que a edição deste ano da Copa do Mundo sub-20 será realizada na Argentina. A casa dos campeões mundiais abre suas portas para as superestrelas do futebol mundial de amanhã", afirmou o presidente da entidade, Gianni Infantino. "Gostaria de agradecer à AFA (Associação de Futebol da Argentina) e em particular ao seu presidente, Claudio Tapia, bem como às autoridades governamentais, pelo empenho em acolher este magnífico evento num prazo tão curto."

Infantino ainda ressaltou nomes de craques que surgiram na competição para mostrar sua importância. "A Copa do Mundo sub-20 desempenha um papel fundamental nos esforços da Fifa para promover o futebol juvenil em todo o mundo. Desde 1977, este torneio contou com alguns dos maiores jogadores das últimas décadas, incluindo Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland e muitos outros. Ter a edição deste ano num país que vive e respira futebol será uma grande inspiração para as estrelas de amanhã."