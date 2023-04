Maiara e Maraisa se derretem por criança que subiu ao palco durante show: Fofurômetro explodiu

17/04/2023 | 15:11



Alerta de fofura máxima! Maiara e Maraisa se apresentaram no ExpoGrande, na última sexta-feira, dia 14, e foram surpreendidas com o talento da pequena Valentina, de apenas quatro anos de idade.

Usando um macacão jeans, um lindo laço no cabelo e apenas de meia, a menina cantou Nem Tchum, ao lado das irmãs. O momento viralizou e foi paras nas redes sociais das irmãs.

Fofurômetro explodiu! Como superar a pequena Valentina cantando Nem Tchum? Por aqui não conseguimos?, escreveram elas.

Maraisa posta vídeo com Gustavo Mioto

Enquanto viajava para Londrina, ao lado de Mioto, Maraisa postou um vídeo com o músico no jatinho e alfinetou Ana Castela, apontada como affair do sertanejo. Claro que o momento não passou despercebido por Ana, que fez questão de mostrar o encontro com a cantora no camarim.