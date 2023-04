Nicolas Cage relembra quando teve que comer baratas vivas: Eu comi duas vezes

17/04/2023 | 15:10



Nicolas Cage relembrou, em entrevista para o Yahoo, um momento nada agradável durante as gravações do filme O Beijo do Vampiro, de 1988. Na história, o personagem do ator, Peter Leow, aparece comendo uma barata ainda viva. E adivinha só? Cage foi fiel à realidade e comeu o inseto de verdade.

Agora, tantos anos depois, ele se arrepende duramente da decisão. A gente te entende, Cage!

- Eu vi isso como uma decisão de negócios porque quando as pessoas veem a barata entrar na minha boca... [elas] realmente reagem.[...] Nunca mais farei isso. [...] Sinto muito por ter feito isso.

Ainda falando sobre a cena, ele disse acreditar que foi alvo de uma brincadeira do diretor da trama, Robert Bierman.

- Eu comi [baratas] duas vezes porque o diretor fez isso como uma brincadeira.

Atualmente, Nicolas interpreta o Conde Drácula no filme Renfield, que estreia em 4 de maio de 2023.