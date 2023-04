Raul Gazolla revela que Guilherme de Pádua dormia de conchinha com outro detento na cadeia

17/04/2023 | 15:10



Raul Gazolla participou do podcast Jerusa Defende e voltou a falar sobre Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez. O ator comentou criticou o fato que o criminoso, morto em 2022 vítima de um infarto, recebia presentes de fãs e admiradores na época em que foi detido.

Segundo informações do jornal Metrópoles, o artista disparou:

- O Guilherme quando foi preso na época, não tinha 48 horas que ele foi preso, já estava recebendo na cadeia cartas de solidariedade, bolinhos, recebeu vários presentinhos na cadeia. É surreal.

Raul ainda revelou que descobriu através de um delegado que Guilherme dormiu de conchinha com outro detento poucas horas após ser preso pelo assassinato.

- Pra você ver o nível de psicopatia que ele tinha e de desprendimento com qualquer padrão dentro da sociedade, ele foi preso num dia, no dia seguinte o delegado foi lá, ele estava dormindo de conchinha com outro preso. Isso ninguém sabe, mas eu sei. Ou seja, pra ele não tem lugar que ele não se adapte. O psicopata se adapta a qualquer lugar.