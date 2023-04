Turi’s Kid Cove – Como será a nova área infantil do Aquatica, em Orlando

Redação

Do Rota de Férias



17/04/2023 | 14:56



O Aquatica, parque de Orlando que pertence ao grupo SeaWorld Parks & Entertainment, ganhará uma nova área infantil chamada Turi’s Kid Cove. Previsto para inaugurar no primeiro semestre de 2023, o espaço contará com esguichos, baldes de água, bolhas e outras atrações para entreter os pequenos.

O grande destaque da área, porém, será o Tamariki Twirl, toboágua desenvolvido especialmente para os baixinhos. A ideia é que, ali, todos possam se refrescar dos dias quentes que fazem em Orlando, sobretudo, no começo do ano.

Turi’s Kid Cove e outras áreas infantis

A Turi’s Kid Cove, nova área infantil do Aquática, ficará próxima ao Big Surf Shores. Trata-se de mais um espaço do parque para as crianças se divertirem enquanto os pais se refrescam.

Outro lugar indicado para quem viaja com pequenos para o parque aquático é o Walkabout Waters, um playground com tobogãs, redes de escalada e armas de água. O espaço ocupa uma área de 1,4 mil m2.

Lá, os pequenos podem correr à vontade, sempre vigiados por salva-vidas. Há desde um espelho d’água para crianças se divertirem até tobogãs que chegam a 18 metros de altura.

Outra atração legal é o Roa’s Rapids, o principal rio de correnteza do parque, em que dá para flutuar numa boa em boias.

O que fazer no Aquatica – eventos ao longo do ano

Quem pretende viajar o Aquatica nos próximos meses encontrará ainda uma série de eventos especiais no parque de Orlando. Confira as principais atrações programadas em 2023.

Aloha to Summer (aos sábados e domingos durante o mês de maio)

Este evento celebra a chegada do verão no Hemisfério Norte. Com horário estendido até as 20h, os visitantes podem aproveitar a melhor época do ano com mais horas de diversão.

Fiesta Aquatica (aos sábados e domingos, de 16 de setembro a 15 de outubro)

Este evento celebra o Mês da Herança Hispânica. Para isso, traz ao Aquatica um toque latino, com músicas e comidas típicas. O melhor de tudo é que ele já está incluído no ingresso regular do parque.

Beach Nights (sábados e domingos entre outubro e dezembro)

Depois de divertir no parque, os visitantes podem ficar até mais tarde no centro de lazer para assistir a filmes e jogos na maior praia de Orlando. Um filme diferente é exibido a cada final de semana. Pipoca, lanches, chocolate quente e refrigerantes estarão disponíveis para compra no Kura’s Beachside Panini. Maiores de 21 anos também podem aproveitar drinques e coquetéis especiais no Trader Turi’s Tiki Bar.