Opera GX Games disponibiliza grátis os jogos Revita e Nomad Survival

O Monthly Drop de abril apresenta duas jóias do gênero rogue-lite para você resgatar de graça e guardar para sempre. Essa é a oferta do mês no GX.games, plataforma na qual criadores e desenvolvedores encontram a forte audiência de 20 milhões de usuários do navegador de jogos Opera GX.

“Por causa de sua jogabilidade desafiadora e cheia de adrenalina, os rogue-lites se tornaram rapidamente um dos subgêneros mais populares nos jogos. É por isso que estamos orgulhosos de estar em destaque neste Monthly Drop”, diz disse Mattijs de Valk, VP of Content Acquisition na Opera.”Tanto Nomad Survival quanto Revita foram extremamente bem recebidos por jogadores e críticos, e agora eles estão abrindo caminho na plataforma GX.games gratuitamente.”

O primeiro sizzler indie que chega ao GX.games este mês é o Nomad Survival – um jogo rogue-lite de ataque automático e bullet-hell que acumulou centenas de críticas “Muito Positivas”.

Desenvolvido por The Fox Knocks, Nomad Survival desafia os jogadores a lutar contra hordas de inimigos, conquistar encontros com chefes e explorar várias combinações de personagens e habilidades, em uma missão para se tornar mais forte e derrotar as criaturas mais ameaçadoras que estão à espreita.

Nomad Survival está disponível no GX.games para resgatar gratuitamente e guardar para sempre por duas semanas – desde 6 de abril.

Como se um rogue-lite de qualidade não bastasse, o GX.games também oferece o impressionante título de estreia de Benjamin Kiefer, também conhecido como BenStar, Revita, que superou mais de 200 jogos para ser considerado o ‘Melhor Jogo’ no GameMaker Awards 2022.

Neste jogo de plataformas rogue-lite de ritmo acelerado, você joga como uma criança sem nome subindo uma sinistra torre do relógio em busca de suas memórias perdidas. Colha e sacrifique almas para aumentar seu poder, a fim de desafiar salas de encontro processuais e chefes intimidadores.

Qualquer um que tenha jogado rouge-lites como The Binding of Isaac, Enter the Gungeon ou Monolith, se sentirá instantaneamente em casa com Revita. BenStar descreve como “minha grande carta de amor a um gênero que é muito querido para mim, misturando meus elementos e ideias favoritos do gênero com uma história comovente e melancólica repleta de personagens divertidos e únicos em um mundo interessante muito diferente do nosso.”

Revita estará disponível no GX.games para ser adquirido gratuitamente e guardado para sempre por duas semanas – a partir de 20 de abril.

Para colocar as mãos no Nomad Survival ou no Revita gratuitamente este mês, basta acessar GX.games, clicar no jogo, criar uma conta e pressionar “reivindicar”. Além dessas joias indie imensamente populares, GX.games oferece acesso instantâneo a muitos outros jogos indie de alta qualidade disponíveis, incluindo Hero’s Hour, Chronicon e Evan’s Remains.

Baixe o Opera GX em https://gx.games.