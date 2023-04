Kipchoge fica apenas em sexto e Chebet é bicampeão da Maratona de Boston

17/04/2023 | 14:32



O bicampeão olímpico e recordista mundial Eliud Kipchoge, do Quênia, correu a tradicional Maratona de Boston pela primeira vez na carreira, nesta segunda-feira, e ficou abaixo das expectativas. O atleta de 38 anos chegou à parte final brigando pela terceira colocação, mas terminou apenas em sexto lugar. A medalha de ouro ficou com o também queniano Evans Chebet, que terminou a prova em 2h5min54s e se tornou o primeiro bicampeão de forma consecutiva desde 2008, quando o feito foi alcançado por Robert Cheruiyo.

O segundo colocado foi Gabriel Geay da Tanzânia, seguido por Benson Kpruto, outro representante do Quênia, na terceira colocação. O queniano Albert Korir e o marroquino Souhair Talbi ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente, também acima de Kipchoge, que fez o tempo de 2h09s23.

Kipchoge é o primeiro e único atleta da história a percorrer os 42,195 km de uma longa maratona com um tempo abaixo de duas horas, mais precisamente em 1h59min40s. A marca não é reconhecida pela World Athletics pois foi conquistada no Ineos 1:59 , evento criado justamente como um desafio para que o queniano buscasse o recorde.

De qualquer forma, ele é o detentor do recorde mundial em competições homologadas. Estabeleceu 02h1min39s na Maratona de Berlim, em 2018, e diminuiu o tempo para 2h01min09s novamente na Alemanha, durante a edição do ano passado. Nesta segunda, ele buscava a quinta vitória seguida.

Entre as mulheres, a queniana Hellen Obiri, dona de duas pratas olímpicas, foi a grande vencedora ao completar a prova em 2h21min38s. A etíope Amane Beriso e a israelesne Lonah Salpter ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Ababel Yeshaneh, da Etiópia, que conseguiu se recuperar de uma queda no fim, ficou em quarto, acima da americana Emma Bates, no complemento do top 5.

BRASIL VAI BEM NAS CATEGORIAS PARALÍMPICAS

O Brasil teve um bom desempenho na disputa de categorias paralímpicas durante a Maratona de Boston. Ary Dias, da classe T13, dedicada a atletas com deficiência visual travou uma batalha franca com o american Andrew Thorsen e liderou boa parte da prova, mas foi ultrapassado no final. Com isso, terminou como vice-líder, dono de um tempo de 2h46min15s contra 2h45min39s do adversário.

Representantes do Brasil também tiveram bom desempenho na disputa feminina entre cadeirantes, com duas atletas no Top 5. Vanessa Souza terminou em quarto lugar, com 1h50min40s, logo acima de Aline Rocha, que terminou a prova com um tempo de 1h55min46s. Em janeiro, Aline, que se divide entre duas modalidades, foi campeã mundial de esqui cross-country paralímpico.