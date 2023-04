Ana Maria retorna ao 'Mais Você': 'Saudade resume tudo o que senti'

17/04/2023 | 14:23



Ana Maria Braga retornou ao Mais Você nesta segunda-feira, 17, após ficar afastada das telinhas desde o dia 24 de março para realizar uma cirurgia de varizes. Emocionada, a apresentadora agradeceu todo carinho e apoio da sua equipe e também dos fãs.

"Tive muito tempo para pensar na vida, nas pessoas e aí volta aquela minha frase que passei a usar depois de um perrengue: 'Que bom! Estamos aqui mais um dia! O que posso fazer mais um dia?'", disse na abertura do programa que recebeu a psicóloga Sarah Aline, a 15ª eliminada do BBB 23, no Café com o Eliminado.

"Na língua portuguesa há uma palavra que não existe em outra língua: saudade. Saudade resume tudo o que senti de vocês aí de casa, de toda minha equipe. Saudade mesmo", completou com a voz embargada, afirmando que está na fase final de recuperação e "pronta para o mundo".

Ana Maria comemorou 74 anos no último dia 1º de abril e foi recebida com uma festa e presentes feitos pela equipe do programa. O seu retorno foi compartilhado em um vídeo em seu perfil do Instagram. Nos comentários, outros colegas de profissão e o público comemoraram a volta.

Na ausência de Ana Maria, o programa matinal foi comandado por Talitha Moretti e Fabrício Battaglini.